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محافظات

محافظ البحر الأحمر: غرف عمليات لبحث مشاكل المواطنين قبل العيد

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 06:29 م
اجتماع
اجتماع
محمد الشريف
أكد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، خلال اجتماع عقده مع القيادات التنفيذية بالمحافظة-استعدادًا لعيد الفطر المبارك- علي ضرورة تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة، وغرف عمليات فرعية بمجالس المدن تابعة للغرفة الرئيسية للتواصل مع المواطنين وبحث شكاواهم فورا، والعمل على حلها من خلال غرفة عمليات مركزية بالمحافظة قائمة على مدار 24 ساعة.

كما وجه عبد الله قصر ثقافة البحر الأحمر بتنفيذ العديد من العروض الفنية والغنائية حتى يتم إدخال البهجة والسرور للمواطنين، وأيضا تنفيذ العروض الفنية والغنائية لاستقبال الاحتفالات الخاصة بعيد الفطر المبارك.

حضر الاجتماع اللواء عبد الفتاح إمام، سكرتير عام المحافظة، اللواء عصام الليثي، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والعميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية بالمحافظة، بالإضافة إلي رؤساء المدن وجميع الجهات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

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