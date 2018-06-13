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محافظات

ضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص بالمنصورة

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 06:04 م
مخزن مواد غذائية
مخزن مواد غذائية
همت الحسينى
تمكن حى غرب المنصورة برئاسة اللواء حسام حمودة رئيس حى غرب وتحت اشراف مباشر من عبد الهادى محمد عبده نائب رئيس الحى اليوم الأربعاء امن ضبط مخزن للمواد الغذائية بة كميات هائلة من منتجات (الشيبسى ، الكاراتيه ) ومنتجات غذائية أخرى من المحببة لدى الاطفال بدون ترخيص. 

جاء ذلك خلال الحملة التى شنها حى غرب اليوم بشارع الترعة اثناء التفتيش على مخازن اللحوم المتواجدة بالشارع حيث تلاحظ لأعضاء الحملة المشكلة من مسئولى إدارة التنمية الإقتصادية والأسواق بحى غرب صبحى الحنفى مدير ادارة التنمية الإقتصادية ، حمادة نصحى وسيد مخلوف من إدارةالبيئة بحى غرب ، الدكتور احمدحمودة من الطب البيطرى و يوسف محمود مفتش صحة وطلال المعصراوى من التموين وبحضور الفريق المعاون للمحافظ الدكتورة عبير محمد قنديل ، الدكتور مصطفي محمود ، الدكتور معتز أحمدعبدالعظيم وجود مخزن للمواد الغذائية مجهول الهوية وبدون ترخيص.

كما عثر بة على كميات كبيرة من منتجات (الشيبسى ، الكاراتيه ) بدون ترخيص وعلى الفور قامت الحملة بإبلاغ الأمن الصناعى ومباحث التموين ، وقد تم اخذ عينات من المواد الغذائية المضبوطة لتحليلها والتأكد من مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي ، وتم عمل محضر بالحالة وجارى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
ضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص بالمنصورة
ضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص بالمنصورة
ضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص بالمنصورة
ضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص بالمنصورة
ضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص بالمنصورة

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