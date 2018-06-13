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أخبار العالم

الإليزيه : إيطاليا لم تطلب اعتذارا من فرنسا بعد خلاف بشأن المهاجرين

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 06:04 م
ماتيو سالفيني
ماتيو سالفيني
رويترز
قالت الرئاسة الفرنسية اليوم "الأربعاء" إن رئيس وزراء إيطاليا لم يطلب اعتذارا من فرنسا بعد الخلاف بين البلدين بشأن المهاجرين.

وكان ماتيو سالفيني وزير الداخلية الإيطالي، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء وزعيم حزب الرابطة المناهض للمهاجرين، دعا فرنسا اليوم الأربعاء للاعتذار.

وقال مسؤول في قصر الإليزيه يرافق الرئيس إيمانويل ماكرون في جولة بغرب فرنسا "لم نتلق حتى الأن أي طلب من رئيس الوزراء الإيطالي للاعتذار أو ما يفيد باحتمال إلغاء زيارته".

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