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رياضة

صحيفة تكشف كواليس وداع لوبيتيجي للمنتخب الإسباني

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 06:24 م
صدى البلد
ودع جولين لوبيتيجي المدير الفني السابق للمنتخب الإسباني بعثة المنتخب بعد قرار إقالته صباح اليوم بقرار رسمي من رئيس الاتحاد الإسباني.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن لوبيتيجي حرص على توديع بعضًا من بعثة المنتخب الإسباني بعد مغادرة فندق الإقامة منذ دقائق.

واشارت الصحيفة إلي أنه تمت مشاهدة المدير الفني السابق لوبيتيجي مع روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني قبل مغادرة الفندق في الساعة الخامسة بتوقيت إسبانيا.

وأكملت بعد ذلك ودع المدير الفني بعضًا من رجال الأمن المرافقين للبعثة والصحفيين قبل أن يستقل سيارة بيضاء كانت أمام الفندق للتوجه للمطار للعودة مرة أخري لإسبانيا.

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