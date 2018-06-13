كأس العالم .. حازم إمام يختار حارس مرمى مصر وبديل محمد صلاح

قال حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن محمد الشناوي يتميز في الكرات العرضية، لكن مشكلته تمكن في التهور والخروج بشكل مبكر على الكرات



وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "الحضري يتمتع بالخبرات، لكن أيضا يواجه بعض المشكلات في الخروج للكرات العرضية".



وأكمل: "لو القرار بيدي سأعتمد على الشناوي، ولكن أيضا الحضري لابد وأن يحصل على جزء في بعض المباريات تقديرا لتاريخه الكبير".



وعن بديل محمد صلاح، قال: "أرى أن كهربا هو الأنسب لتعويض غياب صلاح، رمضان صبحي وعمرو وردة يعتمدان على المهارة وليس السرعة".

