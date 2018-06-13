بعثة المنتخب الوطني تصل إيكاترينبرج وسط أجواء باردة

وصلت بعثة المنتخب الوطني إلى مدينة إيكاترينبرج في الثامنة مساء ( الخامسة في القاهرة ) استعدادا لخوض أولى مباريات مصر في كأس العالم يوم الجمعة المقبل أمام منتخب الأوروجواي ضمن المجموعة الأولى التي تضم معهما أيضا منتخبي روسيا والسعودية اللذين يلتقيان في افتتاح البطولة غدا الخميس.



ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والأورجواي في الخامسة عصرا ( الثانية ظهرا في القاهرة ) تعود بعدها البعثة مباشرة إلى جروزني .



ويؤدي المنتخب الوطني تدريبه الوحيد في إيكاترينبرج في الخامسة والنصف عصر غد الخميس يسبقه مؤتمر صحفي لهيكتور كوبر المدير الفني وعصام الحضري كابتن الفريق للحديث عن مباراة الأوروجواي.



وتختلف أجواء مدينة إيكاترينبرج الكبيرة والعصرية عما كان الوضع في جروزني التي تتميز بهدوئها، فيما تتمتع إيكاترينبرج بدرجات حرارة منخفضة حيث بلغت 12 درجة مئوية ، وتبلغ أدنى معدلاتها بالليل حيث تهبط إلى 6 درجات ، كما أنها من المدن التي تشتهر بليلها القصير الذي يبلغ نحو 4 ساعات فقط ، حيث تغرب الشمس في حدود العاشرة ويرفع آذان الفجر في حدود الثانية.



وتوقعت الأرصاد سقوط أمطار غزيرة على المدينة غدا مع ارتفاع نسبي في درجة الحرارة، فيما أشارت إلى أن طقس يوم المباراة سيكون مشمسا مع عودة درجات الحرارة إلى الانخفاض.