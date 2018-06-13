محمد أبوالعلا: الحضري الأقرب لحراسة الفراعنة في المونديال

قال محمد أبو العلا، كابتن نادي الزمالك السابق، إن عصام الحضري، هو الحارس الأقرب لحراسة مرمى الفراعنة في كأس العالم بروسيا، لافتا إلى أنه دائما يعتمد على خياراته الأولية.



وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "كوبر سيعود لاختياراته الأولية ويعتمد على الحضري، رغم الدفع بالشناوي في الوديات".



وأكمل: "أعتقد أيضا أن علي جبر سيشارك بجانب أحمد حجازي في خط الدفاع، بجانب الدفع بتريزيجيه وعمرو وردة، في الخط الأمامي".



وأتم: "من الممكن أن يدفع برمضان صبحي في الشوط الثاني لإحداث ثورة هجومية".