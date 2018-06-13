ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

الذهب يستقر مع ترقب قرار الفيدرالي الأمريكى

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 06:09 م
الذهب
الذهب
رويترز
استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعدما انخفضت إلى أدنى مستوى فى أسبوع خلال الجلسة السابقة حيث يترقب المستثمرون مؤشرات بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة مستقبلا من قبل مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) بعد ختام اجتماع لجنة سياساته النقدية فى وقت لاحق اليوم.

وبحلول الساعة 0634 بتوقيت جرينتش، لم يطرأ تغير يذكر على الذهب فى المعاملات الفورية وسجل 1295.02 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما لامس أدنى مستوى فى أسبوع عند 1292.60 دولار للأوقية فى الجلسة السابقة.

ونزل الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة للتسليم فى أغسطس إلى 0.1 % إلى 1298.50 دولار للأوقية.

والذهب شديد الحساسية لأسعار الفائدة الأمريكية التى ترفع تكلفة حيازة المعدن الأصفر الذى لا يدر عائدا بينما تؤدى لصعود الدولار المسعر به الذهب.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة فى المعاملات الفورية 0.2% إلى 16.83 دولار للأوقية. وكانت الفضة سجلت أعلى مستوى فى سبعة أسابيع عند 16.95 دولار للأوقية فى الجلسة السابقة.

ولم يطرأ تغير يذكر على البلاديوم وسجل 1018.41 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 0.5% إلى 889.80 دولار للأوقية بعدما سجل أدنى مستوى فى أسبوع عند 889.40 دولار للأوقية فى وقت سابق من الجلسة.

ترشيحاتنا

مصر تعلن كشفا أثريا جديدا في بير ام تينيديا بصحراء الكاب.. صور

كأس العالم .. حازم إمام يختار حارس مرمى مصر وبديل محمد صلاح

فلكيا.. الجمعة أول أيام عيد الفطر في مصر

شاهد.. إسرائيل تنشر صور محمد صلاح وتلقبه بالبطل فى المونديال

كأس العالم .. حكم هولندي لمباراة مصر وأوروجواي في المونديال

جدول مباريات الأهلى والزمالك بدور الـ 32 فى البطولة العربية

كأس العالم .. حازم إمام يكشف آخر تطورات حالة محمد صلاح

نجم ريال مدريد الجديد يوجه رسالة لرونالدو

كأس العالم .. إذاعة 22 مباراة مجانا عبر القنوات المفتوحة

اسطورة ايطاليا: سأشجع مصر بمونديال روسيا لهذا السبب

ريال مدريد يتعاقد مع جوهرة سانتوس

تغيير وزراء الصحة والصناعة والمالية والزراعة في التشكيل الجديد للحكومة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات سامية طرابلسي

أفكار لملابس الأطفال فى العيد تتناسب مع حرارة الجو ...صور

شاهد.. 20 صورة تكشف أناقة إطلالات منى عبد الغني

وضع حجر أساس مصنع الرمال السوداء في كفر الشيخ.. صور

بالصور.. جلسات تصوير خاصة لنجوم كأس العالم.. صلاح وشيكابالا وكريستيانو

فيديو

اختيار مصر راعيا إقليميا لكأس العالم فرصة للترويج السياحي والاستثماري.. فيديو
حكم زكاة الفطر على الفقير الذي لا يملك قوت يومه.. فيديو
شوبير: كارتيرون سعيد لتدريب الأهلي.. فيديو
شوبير يكشف عن آخر تطورات إصابة محمد صلاح .. فيديو
تعليق ناري من احمد شوبير على خسارة المغرب تنظيم كأس العالم ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟