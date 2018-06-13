أول تعليق إسرائيلي على قمة ترامب- كيم

ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد بتوفير ضمانات أمنية للجمهورية الديمقراطية الشعبية كوريا، وأكد كيم جونج -آون التزامه الذي لا يتزعزع بنزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية.



وتابع الصحيفة أن الولايات المتحدة التزام بتقديم ضمانات أمنية - على سبيل المثال، انهاء المناورات مع كوريا الجنوبية - لكن دون كتابة أي شيء كمقابل سوى بيان عام بالتعهد بنزع السلاح الكامل من شبه الجزيرة، يمكن إجبار الولايات المتحدة على سحب قواتها ومظلتها النووية من فوق كوريا الجنوبية واليابان.



وأفادت "يديعوت" أنه من المقرر أن تجتمع طواقم المفاوضات الأسبوع المقبل لمناقشة تفاصيل الاتفاق، لكن لم يتم تحديد موعد نهائي لتفكيك أو رفع العقوبات، لذلك ليس من الواضح ما إذا كانت الاتفاقيات ستنفذ أم لا.