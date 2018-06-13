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صلاة عيد الفطر .. تعرف على مواعيدها في جميع المحافظات

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 06:24 م
صلاة العيد .. موعيد
صلاة العيد .. موعيد صلاة عيد الفطر
محمد صبري عبد الرحيم
أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة القاهرة، ستكون في الساعة الخامسة و18 دقيقة بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وبعدها بدقيقة واحدة يحين موعدها في محافظة الجيزة، فيما تكون صلاة العيد في الإسكندرية في الساعة الخامسة و21 دقيقة، وذلك طبقا للحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد.

وقال الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد، في بيان أصدره المعهد اليوم الأربعاء، إن مدينة طابا هي أول المواقع المصرية تأدية لصلاة عيد الفطر، حيث يحين موعدها في الخامسة و5 دقائق، فيما تكون مدينة السلوم آخر مدن مصر تأدية للصلاة التي يحين موعدها في الخامسة و39 دقيقة.

وأضاف أن هناك 3 مدن هي بورسعيد، سانت كاترين وشرم الشيخ سيؤدي سكانها صلاة عيد الفطر في نفس الوقت «الساعة الخامسة و13 دقيقة»، فيما يحين موعد الصلاة في مدن السويس والطور والإسماعيلية ودمياط في الساعة الخامسة و13 دقيقة، وفي مدينة العريش في الخامسة و6 دقائق.

وتابع أنه سيؤدي سكان دمنهور في الساعة الخامسة و19 دقيقة، فيما يحل موعد الصلاة في كل من طنطا وبنها وشبين الكوم في الساعة الخامسة و18 دقيقة، وفي المنصورة والغردقة في الساعة الخامسة و15 دقيقة، وفي الزقازيق في الساعة الخامسة و16 دقيقة، وكفر الشيخ وشلاتين في الساعة الخامسة و17 دقيقة، والفيوم وقنا في الساعة الخامسة و22 دقيقة، وبني سويف في الساعة الخامسة و21 دقيقة.

وذكر أن صلاة عيد الفطر سيحل موعدها في الساعة الخامسة و27 دقيقة في كل من المنيا وأسيوط وأسوان وسوهاج، وستكون في أبو سمبل في الساعة الخامسة و36 دقيقة، ومرسى مطروح في الساعة الخامسة و33 دقيقة، وفي الخارجة في الساعة الخامسة و25 دقيقة، وفي نويبع في الساعة الخامسة و7 دقائق، وفي حلايب في الساعة الخامسة و14 دقيقة.

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