عمر خيرت يدعم المنتخب الوطني في كأس العالم

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة إن الملحن الشهير عمر خيرت سيشارك بحضور المونديال في روسيا لدعم المنتخب المصرى وتكريمه.



كما أعربت وزيرة السياحة عن امنياتها للمحلن الكبير عمر خيرت والمنتخب المصرى بالحظ الوفير.



يذكر ان حملة "مصر – اكتشف واستثمر" وقعت عقدًا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتصبح راعيا إقليميًا أفريقيًا رسميًا لكأس العالم "فيفا 2018" المقامة في روسيا، بهدف الترويج لمصر كوجهة للاستثمار العالمي، ولجذب المزيد من السائحين من كل أرجاء العالم.

