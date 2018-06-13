المالية تقترض 900 مليون دولار لسداد التزامات الكهرباء

نجحت وزارة المالية فى الوصول إلى الاتفاق النهائى لتوفير تمويل لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر بمبلغ يعادل 900 مليون دولار أمريكى من خلال بنكى HSBC وCredit Suisse ومجموعة من البنوك المحلية والأجنبية.



وذكر بيان أصدرته اليوم وزارة المالية، أن الوزارة انتهت من التفاوض على هذا القرض بالفعل، حيث تم توقيع اتفاقية القرض، وكذلك إصدار الضمانة الخاصة بالقرض.



وأكد البيان، على أن قيمة القرض ستوجه لتمويل الالتزامات المستحقة بالعملة الأجنبية على الشركة القابضة وشركاتها التابعة وحتى تتمكن من تحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية وتنفيذ المشروعات الحيوية المتعلقة بقطاع الكهرباء بما يسهم فى تحقيق معدلات النمو الاقتصادى والاجتماعى المستهدفة فى جميع القطاعات على مستوى الدولة.



والجدير بالذكر أن القرض ينقسم إلى شريحتين الأولى بعملة اليورو وتبلغ 240 مليون يورو والثانية بالدولار وتبلغ 616.8 مليون دولار أمريكى وقد شارك 19 بنكا ومؤسسة تمويل فى القرض.