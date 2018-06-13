طريقة طبيعية للقضاء على الجراثيم والفطريات في المنزل

ترغب الكثير من الأمهات الحفاظ على منزلهن من الأتربة والجراثيم التى تؤثر على المنزل بصورة كبيرة، ولا تعلم الكثير من الأمهات كيف يمكن تحضير خليط طبيعي في المنزل بدون حاجة إلى استخدام المعقمات أو المواد التي قد تشكل خطورة على الصحة العامة للجسم.



فحسب ما جاء في موقع "بولد سكاى" الهندى، فهناك خليط طبيعي يساعد في التخلص من السموم الموجودة في المنزل، بالإضافة غلى ذلك له دور هام في القضاء على الأتربة والجراثيم لما يحتويه من مركبات تساعد في قتل الفطريات والبكتريا ، بالإضافة إلى ذلك فأنه له دور أساسي في التصدي لمشكلة رائحة المنزل الكريهة.



وبحسب ما جاء في الموقع، فأن الخليط يحتوي على المواد المضادة للأكسدة والتي تمنع نمو البكتيريا على الأسطح وكذلك الأبواب والأثاث، ويتمثل أهم مكونات الخليط في الآتي:



المكونات المطلوبة:

الليمون.

ماء.

نشادر.



الطريقة:

تخلط المكونات كلها معا وتترك لمدة ربع ساعة.

لمعى أرجاء المنزل بواسطة الخليط.