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رياضة

المدير الفني لمنتخب روسيا: محمد صلاح مختلف وكوبر طريقته دفاعية

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 07:59 م
صدى البلد
قال ستانيسلاف تشيرتشيسوف المدير الفني لمنتخب روسيا أن أداء المنتخب المصري مع الأرجنتيني هيكتور كوبر يتسم أكثر بالأداء الدفاعي.

وأضاف تشيرتشيسوف في تصريحاته مع وكالة الأنباء الإسبانية ان المنتخب المصري ملتزم بالنواحي الدفاعية مع هيكتور كوبر قائلا: هذا الأسلوب واضح في الأداء مع اللاعبين.

وأردف كوبر مدير فني يمتلك أسلوبا دفاعيا والمنتخب المصري فريق ملتزم الجميع يدافع ويركض خلف الكرة.

ومن جهة أخرى أكمل تصريحاته عن الفرعون المصري محمد صلاح قائلا: طريقة لعب محمد صلاح في مصر مختلفة تمامًا عن ليفربول، لكن قدراته الفنية تؤهله للظهور بشكل جيد مع المنتخب ومع ليفربول.

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