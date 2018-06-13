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رامز جلال عن أحمد آدم: صاحب مدرسة الأفورة.. فيديو

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 07:41 م
صدى البلد
محمد الصاحى
قدم الفنان رامز جلال، الفنان أحمد آدم ضيف حلقة اليوم من برنامج المقالب الشهير «رامز تحت الصفر»، قائلا: "أحمد آدم كوميديان من الطراز الأول.. فيضان من الضحك، إلا أنه صاحب مدرسة الأفورة".

وتابع: "عشان تمثل معاه لازم يكون بينك وبينه مترين.. البطلة اللي بتقف قدامه لازم تبقى لابسه خوذة علشان الإفيه بتاعه ما يموتهاش".

وتقوم فكرة برنامج «رامز تحت الصفر» على دعوة عدد من مشاهير الكرة والفن والإعلام لتصوير برنامج في روسيا حيث يتم توصيلهم إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ وسط الثلوج في روسيا يتعرض لمغامرة غير متوقعة ويظهر في المرة الأولى نمر يهاجم الضحية وفي المرة الثانية دب مفترس يخرج من بين الجليد ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل أﻣﺎم اﻟﺿﯾف مما يزيد من فزعه وخوفه.

يأتي برنامج «رامز تحت الصفر»، المذاع على فضائية «ام بي سي مصر» استكمالًا لسلسلة برامج المقالب التي أعدها رامز جلال، خلال السنوات الماضية، وهي «رامز تحت الأرض»، «رامز بيلعب بالنار»، «رامز توت عنخ آمون»، و«رامز قرش البحر»، و«رامز ثعلب الصحراء»، و«رامز قلب الأسد» و«رامز واكل الجو

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