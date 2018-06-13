وصلة شتائم وسباب من أحمد آدم لـ رامز جلال تحت الصفر.. شاهد

انفعل الفنان أحمد آدم، ضحية حلقة اليوم الأربعاء، في برنامج المقالب "رامز تحت الصفر"، على الفنان رامز جلال، وذلك قبل اكتشافه المقلب.



وأقدم، "آدم"، خلال لقائه في البرنامج المذاع على قناة " إم بى سى مصر "، على وصلة من الشتائم والسباب إلى رامز، قائلا:"انت مريض يابني.. انت عاوز مننا ايه.. انت بتستظرف علينا ".



وتقوم فكرة برنامج «رامز تحت الصفر» على دعوة عدد من مشاهير الكرة والفن والإعلام لتصوير برنامج في روسيا حيث يتم توصيلهم إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ وسط الثلوج في روسيا يتعرض لمغامرة غير متوقعة ويظهر في المرة الأولى نمر يهاجم الضحية وفي المرة الثانية دب مفترس يخرج من بين الجليد ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل أﻣﺎم اﻟﺿﯾف مما يزيد من فزعه وخوفه.



يأتي برنامج «رامز تحت الصفر»، المذاع على فضائية «ام بي سي مصر» استكمالًا لسلسلة برامج المقالب التي أعدها رامز جلال، خلال السنوات الماضية، وهي «رامز تحت الأرض»، «رامز بيلعب بالنار»، «رامز توت عنخ آمون»، و«رامز قرش البحر»، و«رامز ثعلب الصحراء»، و«رامز قلب الأسد» و«رامز واكل الجو».



