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إيقاف أستاذ بجامعة الأزهر عن العمل لانتمائه لطائفة شيعية

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 07:43 م
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
محمد شحتة
أصدر مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، قرارا بإيقاف الدكتور جمال محمد سعيد عبدالغنى عبدالرحمن، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين المنوفية، عن العمل ثلاثة أشهر وإحالته للتحقيق حرصًا على مصلحة الطلاب وحماية لهم من أصحاب الفكر المنحرف.

وأوضحت الجامعة في بيان لها، أن الدكتور المدعو منسوب إليه حاليًا الانتماء للجماعة الأحمدية القطيانية الشيعية وقد سبق اعتبار هذه الجماعة من العناصر المرتدة عن الدين الإسلامى وذلك بخطاب من الجهات المختصة فى 15 /2 /2018م.

يشار إلى أن الدكتور المذكور كان قد نسب إليه أيضًا التوجه إلى المركز الأكاديمي الإسرائيلي بزعم الاطلاع على منهج الحمل اليهودي واستخدامه فى تغيير بعض آيات القرآن ومحاولة السفر إلى إسرائيل بزعم الاستفادة من الكتب والمراجع بالجامعات الإسرائيلية، إلى جانب أمور أخرى سيتم الإفصاح عنها بعد انتهاء التحقيق.

وتم التحقيق معه في حينه من جهات التحقيق المختصة بالجامعة وأحيل إلى مجلس التأديب، وصدر حكم بعزله، أقام دعوى بعدها وتم تخفيف العقوبة إلى لوم وتأخير علاوة، وقد تم محو الجزاء.

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