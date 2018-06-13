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فن

شيكو وهشام ماجد يحتفلان اليوم بـ قلب امه فى نايل سيتي

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 08:21 م
صدى البلد
سمر سعد
يحتفل الفنان شيكو وهشام ماجد مساء اليوم الأربعاء بالعرض الخاص لفيلمهم الجديد " قلب امه " فى سينما نايل سيتى وبحضور عدد كبير من الفنانين.

وتدور الأحداث في إطار كوميدي حول زعيم عصابة يُدعى (مجدي تختوخ) يدخل في مشاجرة يُصاب على إثرها؛ وينُقل إلى المستشفى في حالة خطيرة حيث يحتاج إلى نقل قلب، وفي ذات الوقت تتوفى والدة الشاب (يونس)؛ فيلجأ اﻷطباء إلى نقل قلب والدته إلى (تختوخ) ﻹنقاذ حياته، فيتعامل مع (يونس) بطريقة حنان الأم وخوفها عليه.

ويشارك فى بطولة الفيلم كل من كريم فهمى ودلال عبد العزيز ومحمد ثروت واحمد سلطان وتاليف تامر ابراهيم واخراج عمرو صلاح.

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