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أحمد آدم ينهال بالضرب على رامز جلال: يخربيت بواختك .. فيديو

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 07:48 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
نورا المري
انهال الفنان أحمد آدم، ضحية حلقة اليوم الأربعاء، في برنامج المقالب "رامز تحت الصفر"، بالضرب على الفنان رامز جلال، وذلك قبل اكتشافه المقلب.

وأقدم، "آدم"، خلال لقائه في البرنامج المذاع على قناة " إم بى سى مصر "، على وصلة من الشتائم والسباب إلى رامز، قائلا:" ايه التقل اللي انت فيه ده يخربيت بواختك.. قلبي كان هيقف.. ده انت هتشوف أيام سودة مني".

وتقوم فكرة برنامج «رامز تحت الصفر» على دعوة عدد من مشاهير الكرة والفن والإعلام لتصوير برنامج في روسيا حيث يتم توصيلهم إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ وسط الثلوج في روسيا يتعرض لمغامرة غير متوقعة ويظهر في المرة الأولى نمر يهاجم الضحية وفي المرة الثانية دب مفترس يخرج من بين الجليد ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل أﻣﺎم اﻟﺿﯾف مما يزيد من فزعه وخوفه.

يأتي برنامج «رامز تحت الصفر»، المذاع على فضائية «ام بي سي مصر» استكمالًا لسلسلة برامج المقالب التي أعدها رامز جلال، خلال السنوات الماضية، وهي «رامز تحت الأرض»، «رامز بيلعب بالنار»، «رامز توت عنخ آمون»، و«رامز قرش البحر»، و«رامز ثعلب الصحراء»، و«رامز قلب الأسد» و«رامز واكل الجو».

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