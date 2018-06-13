المستشار محمد عبد السلام عضوا بمجلس أمناء بيت العائلة المصرية

اعتمد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، التشكيل الجديد لمجلس أمناء بيت العائلة المصرية، برئاسة تناوبية بين فضيلة الإمام الأكبر وقداسة البابا تواضروس.



وتم اختيار المستشار محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر، ضمن التشكيل الجديد لمجلس أمناء بيت العائلة المصرية، الذي ضم أيضا عددًا من الشخصيات العامة المسلمة والمسيحية إضافة إلى عدد من الشخصيات الأزهرية وممثلين عن كافة الكنائس المصرية.





ويهدف بيت العائلة المصرية، الذي تم إنشاؤه في أكتوبر 2011 بمبادرة من الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى الحفاظ على النسيج الوطني للأمة المصرية والتصدي لكل محاولات بث الفرقة بين أبناء الوطن من خلال العمل على ترسيخ قيم المواطنة والتسامح والتعايش المشترك بين أبناء الوطن في الداخل والخارج.