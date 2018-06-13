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رامز جلال ساخرا من مجدي عبدالغني: بياع حاجة ساقعة.. فيديو

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 07:51 م
صدى البلد
محمد الصاحى
سخر الفنان رامز جلال، من الكابتن مجدي عبدالغني نجم المنتخب المصري السابق، وعضو اتحاد الكرة، خلال برنامج «رامز تحت الصفر».

وعلق جلال على مجدي عبدالغني، قائلا: "ايه يا جدعان مجدي عبدالغني اللي كل ما يجيب جون فى حد يقوله اشرب.. هو احنا جايبين بياع حاجة ساقعة ولا ايه".

وتقوم فكرة برنامج «رامز تحت الصفر» على دعوة عدد من مشاهير الكرة والفن والإعلام لتصوير برنامج في روسيا حيث يتم توصيلهم إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ وسط الثلوج في روسيا يتعرض لمغامرة غير متوقعة ويظهر في المرة الأولى نمر يهاجم الضحية وفي المرة الثانية دب مفترس يخرج من بين الجليد ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل أﻣﺎم اﻟﺿﯾف مما يزيد من فزعه وخوفه.

يأتي برنامج «رامز تحت الصفر»، المذاع على فضائية «ام بي سي مصر» استكمالًا لسلسلة برامج المقالب التي أعدها رامز جلال، خلال السنوات الماضية، وهي «رامز تحت الأرض»، «رامز بيلعب بالنار»، «رامز توت عنخ آمون»، و«رامز قرش البحر»، و«رامز ثعلب الصحراء»، و«رامز قلب الأسد» و«رامز واكل الجو».

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