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محافظات

حظر مرور النقل الثقيل داخل مدن الوادي الجديد

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 07:52 م
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
انس منصور
وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتكثيف الحملات المرورية الثابتة والمتحركة لمنع مرور سيارات النقل الثقيل المحملة بالبضائع خاصة سيارات نقل خام الفوسفات داخل شوارع المدن، وضرورة تحويل مسارها نحو المسار الصحيح لتسلك الطريق الدائري والذي تم إنشاؤه من أجل هذا الغرض.

وجاء ذلك في إطار خطة المحافظة للحفاظ على أرواح المواطنين وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة داخل شوارع المدن.

وشدد المحافظ بضرورة باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لمنع مرور سيارت النقل الثقيل مؤكدا أنها تمثل خطر داهم على حياه المواطنين بالإضافة إلى أنها تتسبب في ازدحام مروري وإعاقة لحركة المرور وتهالك للطرق مما يكلف الدولة ميزانية ضخمة لصيانتها.

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