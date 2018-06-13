ضبط كرشة وممبار منتهية الصلاحية بالخارجة في الوادي الجديد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمخابز ومحلات الجزارة.



أكد وكيل مديرية التموين بالوادي الجديد، معاذ عبد الرحيم، ضبط "كرشة وممبار" فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد محلات الجزارة بمدينة الخارجة.



تحرر للواقعة المحضر رقم 2996 جنح قسم شرطة الخارجة، وأحيل إلى النيابة العامة، التي أوصت بإعدام المضبوطات بالقرار رقم 11احوال قسم شرطة الخارجة لسنة 2018.



