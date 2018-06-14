نائب يطالب الحكومة بوقف القروض لتعافي الموازنة

قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن حجم فوائد الدين المقررة على الدولة تلتهم جميع مشروعات التنمية ومصادر الدخل التى تؤول إلى خزينة الدولة، لافتًا إلى أن حجم فوائد المقررة على الدول فى العام المالى 2017 /2018 بلغ 430 مليار جنيه ، بما يعنى أن الفائض التى أعلنت عنه وزارة المالية والمقدر بـ 2 مليار جنيه، لا يستطيع استيعاب حجم الفوائد.





وأشار "بدراوى" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أن الحكومة توسعت بشكل مبالغ فيه فى القروض، الأمر الذى يجعل حجم الفوائد يزيد من عام لآخر، حيث وصلت فى الموازنة الجديدة إلى بـ 540 مليار جنيه، بفارق 110 مليارات جنيه عن فوائد موازنة العام المالى الحالى.





وأوضح النائب أن البرلمان سبق وأن حذر الحكومة من تبعات التوسع فى القروض، وطالبها بوضع سقف لا يتخطى فى عملية القرض، وهو ما لم تلتزم به الحكومة، مشيرًا إلى أنه حتى تتعافى الموازنة العامة للدولة، يجب وقف القروض لمدة 3 سنوات مثلًا، بالإضافة إلى إقامة مشروعات عبر التمويل الذات.





كانت وزارة المالية قد أعلنت فى بيان لها ، اليوم، عن تحقيق الموازنة العامة فائضا أوليا، وللمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات بلغ نحو 1.9 مليار جنيه، مقابل عجز أولى قدره 47 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.



