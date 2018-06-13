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رياضة

كأس العالم .. السعودية وروسيا فى افتتاح المونديال

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 08:08 م
السعودية وروسيا
السعودية وروسيا
حسن العمدة
تنطلق مباراة السعودية وروسيا فى تمام الساعة الخامسة مساء غد بتوقيت القاهرة، وستكون على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات "بى إن سبورت" الرياضية.

وصعد منتخب السعودية لنهائيات كأس العالم للمرة الخامسة فى تاريخه، بعدما حل فى المركز الثانى بجدول ترتيب المجموعة الثانية فى التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا.

وتجمع مباراة روسيا والسعودية بين الأسوأ فى تصنيف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بين المنتخبات المشاركة فى بطولة كأس العالم، يحتل منتخب روسيا المركز الـ 70 خلف السعودية صاحبة المركز الـ 67.

وتعد هذه المواجهة الثانية التي تجمع بين منتخبى روسيا والسعودية قبل مباراة الغد، فسبق والتقى المنتخبان فى مباراة ودية عام 1993، انتهت بفوز المنتخب السعودية بنتيجة 4 – 2.

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