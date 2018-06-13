ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رمضانيات

تهنئة عيد الفطر في ميزان الدين

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 08:05 م
تهنئة عيد الفطر
تهنئة عيد الفطر
محمد صبري عبد الرحيم
قالت دار الإفتاء المصرية، إن التهنئة بالأعياد والشهور والأعوام مشروعة ومندوبٌة وكذلك في عيد الفطر، مستشهدةً بقوله تعالى: «قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ» [يونس: 58 ].

وأضافت الإفتاء في فتوى لها، أن التهنئة مَظْهَرٌ من مظاهر الفرح، ويجوز التهنئة بعيد الفطر، وجاء في القرآن الكريم تهنئة المؤمنين على ما ينالون من نعيم، وذلك في قوله تعالى: «كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» [الطور: 19].

وأكدت أن الأعياد سُنَّةٌ فِطْرِيَّة جُبِلَ الناس على اتخاذها، فكانوا منذ القدم يخصِّصُون أيامًا للاحتفال والاجتماع وإظهار الفرح؛ لإحياء ذكرى مُناسَباتٍ حصلت في مثل تلك الأيام، كأيام النصر وأيام الميلاد، وكان لِكُلِّ أمة أيامٌ معلومةٌ تُظهِر فيها زينتَها وتعلن سرورها وتُسرِّي عن نفسها ما يُصيبها من رَهَق الحياة وعَنَتِها، وعلى هذه السُّنَّة وَجَد النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم الأنصارَ في المدينة بعد هجرته إليها يلعبون في يومين، وَرِثُوا اتِّخاذَهُما عِيدًا عن الجاهليَّة، فلم يُنكِرْ أصْلَ الفكرة، وأباح اتخاذ العيد؛ تحصيلا لمزاياه القومية والاجتماعية والدينية، ولكنه استبدل بيومي الجاهلية يومين آخرين مرتبطين بشعيرتين من أعظم شعائر الإسلام، وهما يوما الفطر والأضحى.

وتابعت: فقد جعل الله يوم الفطر عيدًا للمسلمين، فيه يتبادلون التهاني والتزاور، وفيه يتعاطفون ويتراحمون، وفيه يتجمَّلون ويتزيَّنون، وفيه يتمتَّعون بطيِّبات ما رزق الله، وفيه يُوَثِّقون بينهم عرى المحبة والإخاء، وحتى يَتِمَّ كُلُّ هذا باسم الله وفي ظِلِّ رحمته جعل افتتاح هذا اليوم السعيد اجتماعًا عامًّا للمسلمين يؤدون فيه جميعًا -على اختلاف طبقاتهم وفي صعيدٍ واحد- صلاةَ العِيد، يُكَبِّرُون فيها ويُهَلِّلُون، ويشكرون الله على ما هداهم، ويعطِفون على إخوانهم الفقراء والمساكين وأرباب الحاجات؛ ليستغنوا عن السؤال في هذا اليوم، ويُلقوا عِبْءَ الحياة خلف ظهورهم قليلًا بمشاركتهم إخوانَهم في الصلاة ومبادلتِهم التَّحيةَ والمحبة، والتَّهنِئةَ والمودَّة، فيكون المسلم قد جَمَعَ في هذا اليوم بين اتصاله بربه عن طريق العبادة، والاتصال بالناس عن طريق التعاون والتراحم والإخاء.

وأوضحت: ولِيوم الفطر إيحاءاتٌ بنعم الله عز وجل، منها: أنه أول يوم بعد رمضان حيث تعود فيه إلى المؤمن حريته الشخصية في مأكله ومشربه، بعد أن كان قد سلَّمَها إلى مولاه عزَّ وجلَّ خلال رمضان طائعًا مختارا، إيذانًا بأنه لا يضحي بها إلا في سبيل ما هو أعز منها، وهو رضوان الله ومغفرته، أما فيما عدا ذلك فدون سَلِّها خَرْطُ القَتَادِ، ومنها أن المسلم يشعر فيه بفرحتين عظيمتين لهما أكبر الأثر في حياته وقوته: فرحة القيام بالواجب، واجبِ الطاعة والامتثال لأمر الله، وفرحة الثقة بحسن الجزاء من الله، وهو ما يشير إليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ» أخرجه البخاري ومسلم.



ترشيحاتنا

شوبير يكشف عن سبب إقالة الاتحاد الاسباني لمدير المنتخب

إيقاف أستاذ بجامعة الأزهر عن العمل لانتمائه لطائفة شيعية

الحكومة تنفي إجبار أصحاب شهادات قناة السويس للتنازل عنها

تعليق ناري من حازم إمام على تعيين هيرو لقيادة المنتخب الإسباني

كأس العالم..النيل للأخبار تذيع فعاليات مونديال روسيا

أول تعليق من المصري على قرار رحيل حسام حسن

كرم جبر: مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمؤسسات الصحفية سارية ولم يتم إلغاؤها

كأس العالم .. هيكتور كوبر مداعبا المصريين : لاموري في زوري

الرقابة الإدارية تخصص أرقاما للإبلاغ عن الفساد

كيف تتقدم بشكوى لهيئة الرقابة الإدارية عن وجود فساد ؟

كأس العالم..تعيين فرناندو هيرو مديرا فنيا لمنتخب إسبانيا

ميدو عن إقالة مدرب إسبانيا قبل المونديال: قرار تاريخي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أفكار جديدة وغير تقليدية لتقديم العيدية

بالصور.. جلسات تصوير خاصة لنجوم كأس العالم.. صلاح وشيكابالا وكريستيانو

أشرف زكي يساند تامر عبد المنعم في جنازة والدته.. صور

شاهد.. 20 صورة تكشف أناقة إطلالات منى عبد الغني

وضع حجر أساس مصنع الرمال السوداء في كفر الشيخ.. صور

فيديو

كأس العالم .. تشديدات أمنية وإغلاق شوارع بموسكو .. فيديو وصور
رئيس هيئة السكة الحديد ينفي حدوث حريق في قطار أسيوط.. فيديو
رامز جلال ساخرا من مجدي عبدالغني: بياع حاجة ساقعة.. فيديو
أحمد آدم ينهال بالضرب على رامز جلال: يخربيت بواختك .. فيديو
وصلة شتائم وسباب من أحمد آدم لـ رامز جلال تحت الصفر.. شاهد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟