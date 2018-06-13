ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

المدرب الجديد يظهر في مران الأهلي

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 08:07 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يظهر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لأول مرة باستاد مختار التتش مساء اليوم بعد وصوله الى القاهرة وتوقيع العقود رسميًا لمدة عامين.

وتعقد لجنة الكرة بالأهلي إجتماعًا بعد قليل، مع المدير الفني الفرنسي الجديد لفريق الكره باتريس كارتيرون في المقر الرئيسي بالجزيرة.

ويحضر الاجتماع لجنة الكرة بالكامل برئاسة محمود الخطيب ومعه علاء عبدالصادق وعبدالعزيز عبدالشافي زيزو المدير الرياضي وحسام غالي منسق قطاع الكرة بجانب محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة.

ترشيحاتنا

كأس العالم .. السعودية وروسيا فى افتتاح المونديال

هدرسفيلد .. رمضان صبحى يوجه رسالة لناديه الجديد

كرم جبر: مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمؤسسات الصحفية سارية ولم يتم إلغاؤها

تردد Bein Sports المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم

كيف تتقدم بشكوى لهيئة الرقابة الإدارية عن وجود فساد ؟

كأس العالم.. مورينيو يتوقع طرفى نهائى مونديال روسيا 2018

رسميا .. bein sports تذيع مواجهة روسيا أمام السعودية مجانا

مدرب الأهلي الجديد في الزمالك ويلتقى لجنة الكرة قريبا

أشرف زكي يساند تامر عبد المنعم في جنازة والدته.. صور

وزير خارجية قطر يلتقي العاهل الأردني ويبلغه بحزمة المساعدات

استطلاع دولى: مصر أكثر أمنا من بريطانيا وأمريكا

مصادر: نواب لـ 6 وزراء بالحكومة الجديدة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أفكار جديدة وغير تقليدية لتقديم العيدية

بالصور.. جلسات تصوير خاصة لنجوم كأس العالم.. صلاح وشيكابالا وكريستيانو

أشرف زكي يساند تامر عبد المنعم في جنازة والدته.. صور

شاهد.. 20 صورة تكشف أناقة إطلالات منى عبد الغني

وضع حجر أساس مصنع الرمال السوداء في كفر الشيخ.. صور

فيديو

كأس العالم .. تشديدات أمنية وإغلاق شوارع بموسكو .. فيديو وصور
رئيس هيئة السكة الحديد ينفي حدوث حريق في قطار أسيوط.. فيديو
رامز جلال ساخرا من مجدي عبدالغني: بياع حاجة ساقعة.. فيديو
أحمد آدم ينهال بالضرب على رامز جلال: يخربيت بواختك .. فيديو
وصلة شتائم وسباب من أحمد آدم لـ رامز جلال تحت الصفر.. شاهد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟