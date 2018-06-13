المدرب الجديد يظهر في مران الأهلي

يظهر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لأول مرة باستاد مختار التتش مساء اليوم بعد وصوله الى القاهرة وتوقيع العقود رسميًا لمدة عامين.



وتعقد لجنة الكرة بالأهلي إجتماعًا بعد قليل، مع المدير الفني الفرنسي الجديد لفريق الكره باتريس كارتيرون في المقر الرئيسي بالجزيرة.



ويحضر الاجتماع لجنة الكرة بالكامل برئاسة محمود الخطيب ومعه علاء عبدالصادق وعبدالعزيز عبدالشافي زيزو المدير الرياضي وحسام غالي منسق قطاع الكرة بجانب محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة.