كرم جبر: مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمؤسسات الصحفية سارية ولم يتم إلغاؤها

أكد كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن ما تردد بشأن إلغاء مكافأة نهاية الخدمة للصحفيين والعمال والإداريين فى المؤسسات الصحفية القومية، عار تمام من الصحة ، وان الصرف يتم بانتظام ، وأرسلت الهيئة للمؤسسات القومية مستحقات العاملين المحالين للمعاش حتى فبراير 2017 ، وطلبت زيادة المخصصات المدرجة لها فى الميزانية الجديدة ، وهو ما استجاب له مجلس النواب والحكومة، لاختصار جدول الانتظار، وقدمت الدولة أكثر من 110 ملايين جنيه دفعة واحدة فى العام الماضى، بجانب 2.5 مليون جنيه شهريا تقدمها الحكومة، لصالح الزملاء المحالين الى المعاش.



وأوضح جبر أن مكافأة نهاية الخدمة منصوص عليها فى قانون نقابة الصحفيين ،رقم "76 " لسنة " 1970" ، حيث نص فى المادة " 110 " على : " إذا انتهى عقد الصحفى احتسبت له مكافأة نهاية الخدمة على أساس شهر عن كل سنة من سنوات التعاقد " ، وصدر قرار المجلس الاعلى للصحافة رقم 5 لسنة 1986 ، بإضافة العمال والإداريين ، وهذا القانون هو قانون نقابة الصحفيين ولا يزال ساريا ، ويتم الصرف بمقتضاه ، وفى ضوء الضوابط الصادر بشأنها قرارات تنفيذية.



واكد رئيس الهيئة أن القوانين السابقة التى تم الغاؤها ، ليست المعنية بإقرار مكافأة نهاية الخدمة، لأن إقرارها ورد على سبيل الحصر فى قانون نقابة الصحفيين ، ولا يجوز النص عليها فى أكثر من قانون . وأشاد بموافقة البرلمان على زيادة المخصصات فى الموازنة الجديدة للدولة.

