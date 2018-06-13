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الأربعاء 13 يونيو 2018 - 40 : 08 م
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بث مباشر .. صلاة التراويح من الحرم المكي والمسجد النبوي.. فيديو
الأربعاء 13/يونيو/2018 - 08:11 م
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صلاة التراويح
محمد صبري عبد الرحيم
حرصًا من موقع «صدى البلد» على تقديم خدمة إخبارية متميزة نقدّم لكم بثا مباشرًا لصلاة التراويح من الحرم المكي والمسجد النبوي.
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