رئيس الأوبرا: نظمنا 49 حفلا فنيا متنوعا بحضور نحو 10 آلاف مشاهد خلال رمضان

اختتمت دار الأوبرا المصرية، أنشطتها وفعالياتها الفنية خلال شهر رمضان الجاري، والتي حضرها ما يقرب من 10 آلاف مشاهد، وشملت مجموعة من الأمسيات والحفلات الرمضانية بالإضافة إلى سهرات الدول العربية والإسلامية.





وقال رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر إن البرنامج الفني للأوبرا للشهر الكريم تضمن 49 حفلا فنيا متنوعا كانت معظمها كاملة العدد وفي بعضها اضطرت إدارة الأوبرا للاستعانة بمقاعد إضافية لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الجماهير.





وأشار إلى إقامة 24 حفلا رمضانيا على المسرح المكشوف الذي تزينت جنباته بالأجواء الرمضانية، وتحول إلى حلبة منافسة بين الفرق الفنية خلال الشهر الكريم ليتأكد من خلاله على الدور الريادي للأوبرا كمنارة للثقافة والفنون بقوتها الناعمة ويظل أحد مشاعل التنوير للجماهير وخاصة الشباب.





ونوه بأن تنفيذ البرنامج الرمضاني جاء متنوعا وجمع بين الطرب والإنشاد الديني والغناء الصوفي والموسيقي الروحانية وبعض التجارب فنية متفردة للشباب لكل من "مدحت صالح، نسمة عبد العزيز، وفرق الرضوان للإنشاد الصوفي، مجموعة الحضرة، حازم شاهين وفرقته، الأخوة أبو شعر، الشيخ إيهاب يونس للإنشاد الصوفي والتراثي، دينا الوديدي، فريق بساطة، فرقة المولوية المصرية للفنان عامر التوني، فرقة الجنوبي النوبية بقيادة محمود الشرقاوي، على الهلباوي، تجربة فنية جديدة قدمها الموسيقار فتحي سلامة مع الشيخ محمود التهامي، رسالة سلام للفنان انتصار عبد الفتاح، المطربة التونسية غالية بن علي".





ولفت إلى أن 5 دول عربية وإسلامية احتفلت بالشهر الكريم على المسرح الصغير بتقديم فرق وفنون تعبر عن تراثهم وعاداتهم وتقاليدهم وهي "إندونسيا، البوسنة والهرسك، تونس، كازاخستان والسودان"، وذلك بالتعاون مع سفارتها بالقاهرة إلى جانب احتفال سفارة أرمينيا بمرور 100 عام على استقلالها.





وأشار إلى إقامة 25 حفلا أخر تأتي استكمالا لحفلات الموسم الفني على مسارح الأوبرا "الكبير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية وأوبرا الإسكندرية ودمنهور"، ومنها أوركسترا القاهرة السيمفوني الذي قدم 3 حفلات متميزة علي المسرح الكبير الأول تحت عنوان "اتجاهات مصرية" بقيادة المايسترو ناير ناجي، والثاني بقيادة سوليست الفيولينة ياسر الصيرفي وتضمن مجموعة من المؤلفات الشرقية والعالمية، أما الثالث بقيادة عازف الفيولينة والمايسترو الشاب محمد شرارة.





وأضاف "كما تألقت فرق الموسيقي العربية بنجومها خلال الشهر الكريم، حيث قدمت كل من الفرقة القومية للموسيقي العربية بقيادة المايسترو حازم القصبجي حفل وهابيات على مسرح معهد الموسيقي العربية، وشاركت فرقة عبد الحليم نويرة بقيادة المايسترو صلاح غباشي بحفل في الليالي الرمضانية على المسرح الكبير".



