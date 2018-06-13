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اصنعي المولتن كيك في العيد وتمتعي بمذاق مميز

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 09:30 م
المولتن كيك
المولتن كيك
آية التيجي
تبحثين عن حلوى لذيذة تصنعيها في ايام العيد، وغير مكلفة، وتكون خفيفة، يقدم الشيف مصطفى الرومانتي طريقة مضمونة باستخدام مكونات بسيطة لصنع المولتن كيك اللذيذة والمحببة لكل الاطفال والكبار، وإليكم طريقة تحضيرها بالتفصيل..

المكونات:
معلقتين كبار دقيق
3 معالق كبار زبدة تكون سايحه 
مكعبات شيكولاته خام ( 120جرام)
3 معالق كبار سكر بودر
فانيليا كيس 
بيضتين

مقادير الحشو :
50 جرام مكعبات شيكولاتة غامقة 
50 جرام شيكولاتة بيضة
علبه كريمه طهي / مش خفق 

طريقة تحضير:

اولا: نخلط السكر والبيض والڤانيليا ونضرب بالمضرب جيدا.
ثانيا: نسيح الزبدة و الشوكولاته على حمام مياه ونتركها قليلا.
ثالثا: ننزل بالشيكولاته السايحة على خليط البيض والسكر والڤانيليا .
رابعا: ننزل بمعلقتين من الدقيق ونخلط مرة اخرى. 
خامسا: تدخل الفرن لمدة 20 دقيقة درجة حرارة متوسطة
سادسا: نخرجها من الفرن ثم نسيح الشكولاته البيضاء مع نص علبه كريمة الطهي في حمام المياه ونضعهم في قلب المولتن كيك.
سابعا: ثم نضع الشيكولاته الغامقه مع كريمة الطهي ونزين بيها المولتن كيك حسب رغبتك.

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