نجاح جديد للاقتصاد المصري.. 2 مليار جنيه فائض أولى في الموازنة.. ونواب البرلمان: بدأنا نلمس نتائج الإصلاح الاقتصادي.. وحجم الفوائد يعيق حجم الموازنة.. ونائب يطالب الحكومة بوضع سقف للقروض

عصام الفقى: نتائج الإصلاح الاقتصادى انعكست على فائض الموازنة الأولي

نائب: حجم الفوائد يعوق إصلاحات اقتصادية كبيرة

برلماني: يطالب الحكومة بوقف القروض لتعافى الموازنة



أولت الحكومة السابقة للمهندس شريف اسماعيل جهودًا مكثفة وأصدرت الكثير من القرارات الجريئة، لتحسين الأحوال الاقتصادية، وتقليل عجز الموازنة، وتنتظر الحكومة والشعب جنى ثمار هذا الإصلاح الاقتصادى التى شرعت فيه الدولة، وهو ما كان واضحًا فى انخفاض معدلات التضخم وكذلك ارتفاع معدل الاحتياطى الننقدي.



نضيف إلى هذا التقدم الملحوظ فى المالية المصرية، إعلان الدكتور طارق عامر وزير المالية عن تحقيق الموازنة العامة فائضا أوليا، وللمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات بلغ نحو 1.9 مليار جنيه، مقابل عجز أولى قدره 47 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.



وفى هذا التقرير، نستعرض آراء أعضاء مجلس النواب حول نسبة الفائض هذا، وما المعوقات التى تقف حائلًا أمامه الموازنة، وإلى أى مدى يرون تعافى الموازنة فى العام المالى الجديد.



بدايةً، قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن وجود فائض أولى فى الموازنة بقيمة 2 مليار جنية خلال العام المالي 2017/2018، يرجع إلى قرار ات الإصلاح الاقتتصادى التى أتخذت مؤخرًا، لافتًا إلى أن هذه القرارات كان لا بد منها.



وأشار "الفقى" فى تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أ قرارات تعوي الجنية وتوحيد سعر الصرف، كانت قرارات حتمية على الدولة، وضعتنا فى أزمة اقتصادية، لكن نلمس نتائجها اللآن على أرض الواقع، والفائض فى الموازنة لهذا العام خير مثال.



وأضاف أمين سر خطة البرلمان بأهنك مشاريع استثمارية تمت كان لها أثر كبير فى فائض الموازنة، بالإضافة إلى البنية التحجتية التى تمت من بناء كباري وطرق، وحفر 127 كيلو متر أنفاق، فى أربع سنوات فقط، مشيرًا غلى أن كل هذه الأمور ساعدت المستثمرين على إقامة مشاريعهم، وجذبت عدد كبير المشاريع العملاقة، لإقامته فى مصر.



وأوضح النائب أن القيمة الضريبية كانت سبب أيضًا فى وجود فائض للموازنة، وعززت من الإيرادات، رغم أنها تحتاج إلى تكثيف أكبر للجهود، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تهدف لتحقيق تريليون وربع مليار جنية،من الضرائب، كما صرح وزير المالية، إلا أنه يجب ألا تقل عن 2 تليريون جنية، فى ظل جمع دقيق للضرائب.



من جانبه، قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن الفائض الأولى فى موازنة العام المالى 2017/2018، لا تعبر عن الفائض الكلى، كونها لا تضم الفوائد المقررة على الدولة، مشيرًا إلى أنه رقم الفائض المقدر بـ 2 مليار جنية لهذا العام، مؤشر جيد على تعافى الاقتصاد، وإن كان هناك معوقات تقف أمام تحقيق إلى الأرقام التى ترغب الحكومة فى الوصول إليها.



وأشار "خليل" فى تصريحات خاصة، إلى أن حجم الفوائد المقررة فى الموزانة الجديدة كبير للغاية، إذ يبلغ حجم الفائدة المقررة 38 جنية فى الموازنة الجديدة، لافتًا إلى أنها تقف حائلًا أمام تحقيق 2% فائض أولى فى الموازنة للعام الجديد.



وأشار عضو خطة البرلمان إلى أن توسع الحكومة فى القروض جعلها فى مأزق، يجعلها تقف أمام تطورات الأوضاع الاقتصادية، وتحقيق الفائض الأولى الذى تسعى إليه الحكومةو المقرر بـ 2% ، بالإضافة إلى ارتفاع سعر برميل البرينت، إلى أكثر من 80 دولار، والمقدر فى الموازنة بواقع 67 دولار للبرميل.



وأضاف النائب أن الأهم فى الموازنة، هو مدى قدرة الإيرادات على سد قيمة المصروفات، مع النظر إلى قيمة الفائدة المشارة إليها سابقًا، حث أنها المعبر الحقيقى عن تعافى المالية المصرية.



وأخيرًا، قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، إن حجم فوائد الدين المقررة على الدولة تلتهم جميع مشرواعات التنمية ومصادر الدخل التى تؤول إلى خزينة الدولة، لافتًا إلى أن حجم فوائد المقررة على الدول فى العام المالى 2017/2018 بلغ 430 مليار جنية، بما بعنى أن الفائض التى أعلنت عنه وزاة المالية والمقدر بـ 2 مليار جنية، لا يستطيع استيعاب حجم الفوائد.



وأشار "بدراوى" لـ "صدى البلد" إلى أن الحكومة توسعت بشكل مبالغ فيه فى القروض، الأمر الذى يجعل حجم الفوائد يزيد من عام لآخر، حيث وصلت فى الموازنة الجديدة إلى بـ 540 مليار جنية، بفارق 110 مليار جنية عن فوائد موازنة العام المالى الحالى.



وأوضح النائب أن البرلمان سبق وأن حذر الحكومة من تبعات التوسع فى القروض، وطالبها بوضع سقف لا يتخطى فى عملية القرض، وهو ما لم تلتزم به الحكومة، مشيرًا إلى أنه حتى تتعافى الموازنة العامة للدولة، يج وقف القروض لمدة 3 سنوات مثلًا، بالإضافة إلى إقامة مشروعات عبر التمويل الذات.