الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة والقاهرة تسجل 38 درجة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس اليوم الخميس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة الى معتدلة





وأضاف بيان الهيئة أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :





الصغرى العظمى

القاهرة 23 38

وسط الدلتا 23 37

الإسكندرية 23 33

بلطيم 21 31

مطروح 22 30

السلوم 21 34

سيوة 22 40

بورسعيد 22 31

دمياط 22 31

العريش 21 32

رفح 20 31

الإسماعيلية 22 38

السويس 22 38

رأس سدر 24 35