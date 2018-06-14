ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة والقاهرة تسجل 38 درجة

الخميس 14/يونيو/2018 - 07:12 ص
صدى البلد
كريم عاطف
توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس اليوم الخميس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة الى معتدلة 

وأضاف بيان الهيئة أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر : 

الصغرى العظمى 
القاهرة 23 38 
وسط الدلتا 23 37 
الإسكندرية 23 33
بلطيم 21 31
مطروح 22 30
السلوم 21 34
سيوة 22 40
بورسعيد 22 31
دمياط 22 31
العريش 21 32
رفح 20 31
الإسماعيلية 22 38
السويس 22 38
رأس سدر 24 35

ترشيحاتنا

شاهد.. ليندمان يظهر في الأهلي

اشتعال سفينة عسكرية إماراتية على ساحل الحديدة باليمن بهجوم حوثي

مشاهدة مباراة السعودية وروسيا في افتتاح كأس العالم .. بث مباشر

شاهد.. فيديو ترامب الذي أبهر كيم وأقنعه بالتخلي عن الأسلحة النووية

توفيق عكاشة يكشف من تقدم ضده بشكوى في شهادة الدكتوراه ..فيديو

شاهد.. رئيسة وزراء بريطانيا تفطر مع المسلمين بالحجاب في مسجد

الجماهير السعودية بشوارع روسيا اليوم.. صور

توفير خدمة واي فاي مجانية في شوارع شرم الشيخ لأول مرة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشمام ؟

توفيق عكاشة: المواطن يتحمل أعباء كثيرة لكن معلش ..فيديو

ستيفانو غابانا يسخر من سيلينا جوميز ويلقبها بالقبيحة

اليوم.. آخر موعد لتلقى طلبات تقنين أوضاع أملاك الدولة بالأقصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبطال قلب أمه يحتفلون بالعرض الخاص بحضور نجوم الفن‎.. صور

ريم البارودي تبهر معجبيها بإطلالة جريئة.. صور

فاطمة ناصر تتألق بالبرتقالي في أحدث جلسة تصوير ..صور

هند صبري تبهر متابعيها بإطلالة أنثوية بالقفطان المغربي.. صور

مران السعودية الختامي استعدادًا لمواجهة روسيا .. فيديو

فيديو

بث مباشر مباراة السعودية وروسيا في كأس العالم.. يلا شوت
توفيق عكاشة يطالب بمحاكمة عبدالناصر والسادات ومبارك.. فيديو
توفيق عكاشة: المواطن يتحمل أعباء كثيرة لكن معلش ..فيديو
توفيق عكاشة يكشف من تقدم ضده بشكوى في شهادة الدكتوراه ..فيديو
كأس العالم.. القناة الأولى تعلن رسميا جدول المباريات المذاعة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟