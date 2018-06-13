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برلمان

نائب يطالب بتعميم كارت البنزين الذكى لضمان وصول الدعم لمستحقيه

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 09:23 م
كارت البنزين الذكي
كارت البنزين الذكي
فريدة علي - ماجدة بدوي - محمود إبراهيم
تقدم النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية، بسؤال من خلال مجلس النواب إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بخصوص خطة الحكومة لمواجهة سرقة البنزين والسولار، مشيرًا إلى أنه يتم ضبط كميات كبيرة من البنزين والسولار المدعم يوميًا مهربًا لبيعه في السوق السوداء.

وأوضح النائب أن هذا من شأنه أن يؤثر على المواطنين، نظرًا لأنها سرقة واضحة للدعم وإهدار كبير للمال العام، مشيرًا إلى أن الحكومات السابقة كانت قد وضعت خطة لحماية سرقة البنزين والسولار المدعم، من خلال منظومة عمل كارت البنزين الذكي.

وأكد النائب أن هذه المنظومة تحتوي على أزمات كثيرة منذ صدور قرار بتطبيقها في 2015، نتيجة التخبط في القرارات وعدم وجود دراسة جيدة للمنظومة بأكملها تساعد في تنفيذها بشكل جيد، متسائلًا عن العقبات التي تواجه هذه المنظومة، ومتى سيتم تعميم كارت البنزين الذكي لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

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