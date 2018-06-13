صحة أسوان تعلن رفع حالة الطوارئ استعدادا لعيد الفطر

أعلن الدكتور ايهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان عن رفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة استعدادًا لاحتفالات عيد الفطر المبارك .



وأشار إيهاب حنفى إلى وقف الإجازات والراحات لجميع العاملين بأقسام الطوارئ، إضافة إلى توفير الأدوية وكافة مستلزمات الطوارئ بكميات إضافية وأكياس الدم ومشتقاته.



وأضاف "حنفى" أنه بالتوازي تم زيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بقسم الطوارئ خلال فترة العيد وذلك ابتداء من يوم الخميس الموافق 2018/6/14 وحتى الانتهاء من احتفالات عيد الفطر المبارك.