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عبير صبري تواجه انتقادات بسبب إطلالتها الجديدة.. صور

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 09:25 م
صدى البلد
علا أحمد
ظهرت الفنانة عبير صبير بإطلالة مكونة من فستان قصير باللون الأسود المرصع بالدانتيل، وتبين من خلال الصور إنه لم تكن المرة الاولى لظهور نفس التصميم، فقد ارتدته من قبل الفنانة فريال يوسف، وكذلك سهير القيسي.

ونالت إطلالة عبير صبري إعجاب كثيرين من محبيها لكنها لاقت بعض الإنتقادات اللاذعة بسبب قيامها عادة بارتداء القطع التى سبق لفنانين آخرين إرتدائها، فقد إرتدت من قبل فستان آثار جدلا واسعا للفنانة ياسمين صبري، وهو ما جعل شريحة كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعى يهاجمونها.

وعلى الرغم من الانتقادات إلا أن الإطلالة الخاصة بها كانت موفقة إلى حد كبير كونها اختارت ماكياج متناسبا مع الإطلالة السوداء، وكذلك اختيارها للشعر المنسدل على أكتافها.
عبير صبري تواجه انتقادات بسبب إطلالتها الجديدة.. صور
عبير صبري تواجه انتقادات بسبب إطلالتها الجديدة.. صور
عبير صبري تواجه انتقادات بسبب إطلالتها الجديدة.. صور
عبير صبري تواجه انتقادات بسبب إطلالتها الجديدة.. صور
عبير صبري تواجه انتقادات بسبب إطلالتها الجديدة.. صور

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