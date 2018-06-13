تعرف على أول تصريحات كارتيرون بعد توقيعه على عقود تدريب الأهلي

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مفاوضاته مع محمد فضل مدير التعاقدات لم تستغرق سوى ساعات قليلة وقع بعدها على العقد مباشرة دون شروط.



وقال كارتيرون في أول تصريحات له بالقلعة الحمراء أنه دفع بالفعل 100 الف دولار الشرط الجزائي في ناديه الأمريكي كي يكون في الأهلي.



ويعقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الآن جلسة خاصة مع لجنة الكرة، برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، في حضور عبد العزيز عبد الشافي، وعلاء عبد الصادق، وحسام غالي، أعضاء اللجنة. بالإضافة إلى محمد يوسف، المدرب العام بالفريق.



ويناقش كارتيرون، في جلسته مع لجنة الكرة، كافة الأمور المتعلقة بمستقبل الفريق، وخارطة طريق الإعداد للموسم الجديد.