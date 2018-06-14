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أخبار العالم

الحريري يوجه بسرعة رفع آثار السيول المدمرة بعدد من المناطق

الخميس 14/يونيو/2018 - 12:35 ص
رئيس الوزراء اللبناني
رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري
أ ش أ
وجه رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري توجيهاته، من مقر إقامته في العاصمة الروسية (موسكو)، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو رفع آثار السيول التي اجتاحت بلدات البقاع الشمالي، خاصة رأس بعلبك والقاع وجديدة والفاكهة إلى جانب منطقة جرود كسروان.

وكانت سيول جارفة قد اجتاحت عددا من المناطق بمحافظة بعلبك – الهرمل في لبنان، خاصة منطقة (رأس بعلبك) على نحو خلف أضرارا جسيمة بالبنى التحتية والمنازل وممتلكات المواطنين، وتسببت في خسائر مادية فادحة في العقارات والمزارع وسيارات المواطنين، وغمرت الوحول الساحات وشوارع المنطقة ومزارعها، وأغلقت الطرق والميادين العامة.

كما طلب الحريري من الهيئة العليا للاغاثة في لبنان، إجراء أعمال الكشف والحصر على نحو عاجل بكافة الأضرار تمهيدا للتعويض على المواطنين المتضررين.

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