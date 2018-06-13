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نانسي عجرم ومريام فارس وبوسي ورزان يثيرن الجدل بإطلالة واحدة.. صورة

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 09:50 م
صدى البلد
علا أحمد
أثار الجاكت التى ارتدته المطربة نانسي عجرم جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي فظهرت فى الكليب الأخير لها بجاكيت على شورت قصير للغاية، ولكن لم تكن هي الوحيدة التى ارتدت نفس الجاكيت فقد ارتدته أيضاً الفنانة بوسي في إحدى إطلالتها.

كما ارتدت نفس الجاكيت الفنانة رزان المغربي، وكذلك مريام فارس، وهو ما جعل من هذا الجاكيت إطلالة مميزة وحلم للكثير من الفتيات، واختلف الكثير من محبي النجمات على من الأفضل في إطلالة ارتداء الجاكيت ولكن شريحة كبيرة أجمعت أن الجاكت يتناسب أكثر مع الأجسام الرفيعة كونه من النوع "البومبية" وهو ما يظهر مرتدية بصورة أثمن قليلاً.

ولكن اتفق عدد ضخم من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، أن إطلالات الفنانات أصبحت متشابهة كثيرًا في الآونة الأخيرة.
نانسي عجرم ومريام فارس وبوسي ورزان يثيرن الجدل بإطلالة واحدة.. صورة
نانسي عجرم ومريام فارس وبوسي ورزان يثيرن الجدل بإطلالة واحدة.. صورة
نانسي عجرم ومريام فارس وبوسي ورزان يثيرن الجدل بإطلالة واحدة.. صورة
نانسي عجرم ومريام فارس وبوسي ورزان يثيرن الجدل بإطلالة واحدة.. صورة
نانسي عجرم ومريام فارس وبوسي ورزان يثيرن الجدل بإطلالة واحدة.. صورة

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