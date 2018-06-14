التعليم: وقف أعمال تصحيح امتحانات الثانوية خلال إجازة العيد

أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أن عمليات تصحيح وتقدير درجات امتحانات الثانوية العامة ستتوقف في جميع كنترولات الثانوية العامة خلال أيام عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أنه سيتم استئنافها بعد إجازة العيد مباشرةً.





وقال "حجازي" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، إنه بالنسبة لمراكز توزيع الأسئلة فلن يتوقف العمل بها خلال إجازة العيد، حيث ستستكمل عملها للاطمئنان على نقل باقي صناديق كراسات أسئلة الامتحانات المقرّر أداؤها بعد العيد لجميع المحافظات.



