لاعبو منتخب مصر يشتكون من هذا الامر قبل مواجهة أوروجواي

اشتكى لاعبو منتخب مصر الاول لكرة القدم من برودة الجو في مدينة إيكاترينبرج وذلك استعدادًا لمواجهة أوروجواي المقبلة في كأس العالم 2018.



وكانت قد وصلت بعثة منتخب مصر الاول لكرة القدم الي مدينة إيكاترينبرج الروسية اليوم قادمه من مدينة اقامة المنتخب جروزني الشيشانية استعدادًا لمواجهة اوروجواي.



ومن المقرر ان يخوض منتخب مصر مران ختامي يوم الغد الخميس على ملعب المباراة على ان تعود البعثة الي مدينة جروزني من جديد بعد المباراة.



ويصطدم منتخب مصر بنظيره منتخب اوروجواي يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة الثانية ظهرًا في افتتاحية دور المجموعات بكأس العالم 2018.