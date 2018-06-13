علي الإدريسي: قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة يزيد الطلب على الدولار عالميا

قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة على الدولار سوف يؤثر على قيمة الدولار عالميا وجذب العديد من الأموال من الأسواق الناشئة.



وأضاف الخبير الاقتصادي لـ "صدى البلد" أنه قد يكون للقرار أثر سلبي على أسواق المال العربية ولكنها وقتية وسرعان ما تزول، لافتا إلى استخدام الدولار فى 90% من العقود التجارية على مستوى العالم بالإضافة إلى دخوله فى تعاملات البورصات العالمية بكثافة لا تقل عن 87%.



كما يسيطر الدولار على ثلثى احتياطى النقد الأجنبى على مستوى العالم وهنا يكون رفع سعر الفائدة محل اهتمام وطلب أكبر على الدولار، وقد دُفع الفيدرالي الأمريكي لهذا القرار بهدف خفض معدلات التضخم لأقل من 2% ومن المتوقع أيضًا تأثر أسعار الذهب بالسلب نتيجة زيادة الطلب على الدولار.



كان بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي رفع معدل الفائدة الأمريكية لتكون هذه الخطوة متوافقة مع توقعات المحللين.



وجاء قرار السياسة النقدية بموافقة جميع الأعضاء في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



وذكر البنك المركزي الأمريكي في بيان السياسة النقدية الصادر اليوم الأربعاء، إنه قرر زيادة معدل الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل إلى مستوى يتراوح بين 1.75% إلى 2%.



وكان الاحتياطي الفيدرالي رفع معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الأولى خلال العام الحالي في اجتماع مارس الماضي.



وقال البنك الأمريكي إنه يتوقع رفع معدلات الفائدة أربع مرات هذا العام، مقارنةً بتوقعات زيادتها ثلاث مرات في مارس الماضي.



وبحلول الساعة 6:10 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط الدولار مقابل اليورو بنحو 0.3% إلى 1.1786 دولار.