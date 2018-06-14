تأمينات مشددة لكنترولات ولجان الثانوية العامة خلال إجازة العيد

أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم ، أنه تم التنسيق مع كافة الجهات الأمنية في الدولة ، لتأمين جميع الكنترولات ولجان ومراكز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة خلال اجازة عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أن جميع كراسات الطلاب وإجاباتهم ستكون في أمان تام ولن تصاب بأي ضرر خلال هذه الاجازة.



وقال حجازي في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، إنه سيتم إيقاف سير امتحانات الثانوية العامة ، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، وسيتم استئنافها اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 19/6/2018 ، حيث سيؤدي طلاب الشعبة العلمية الامتحان في مادة الفيزياء بإجمالي عدد (368,349) طالبًا/ طالبة ، بينما سيؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ بإجمالي (254,508) طالبًا/ طالبة.



وأضاف قائلًا : أن عمليات تصحيح وتقدير درجات امتحانات الثانوية العامة ستتوقف في جميع كنترولات الثانوية العامة خلال أيام عيد الفطر المبارك ، مشيرًا إلى أنه سيتم استئنافها بعد إجازة العيد مباشرةً.



كما أوضح حجازي ، أنه بالنسبة لمراكز توزيع الأسئلة فلن يتوقف العمل بها خلال اجازة العيد ، حيث تستكمل عملها للاطمئنان على نقل باقي صناديق كراسات اسئلة الامتحانات المقرر أداؤها بعد العيد لجميع المحافظات.