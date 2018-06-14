ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

تأمينات مشددة لكنترولات ولجان الثانوية العامة خلال إجازة العيد

الخميس 14/يونيو/2018 - 01:28 ص
الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي
ياسمين بدوي
أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم ، أنه تم التنسيق مع كافة الجهات الأمنية في الدولة ، لتأمين جميع الكنترولات ولجان ومراكز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة خلال اجازة عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أن جميع كراسات الطلاب وإجاباتهم ستكون في أمان تام ولن تصاب بأي ضرر خلال هذه الاجازة.

وقال حجازي في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، إنه سيتم إيقاف سير امتحانات الثانوية العامة ، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، وسيتم استئنافها اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 19/6/2018 ، حيث سيؤدي طلاب الشعبة العلمية الامتحان في مادة الفيزياء بإجمالي عدد (368,349) طالبًا/ طالبة ، بينما سيؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ بإجمالي  (254,508) طالبًا/ طالبة.

وأضاف قائلًا : أن عمليات تصحيح وتقدير درجات امتحانات الثانوية العامة ستتوقف في جميع كنترولات الثانوية العامة خلال أيام عيد الفطر المبارك ، مشيرًا إلى أنه سيتم استئنافها بعد إجازة العيد مباشرةً.

كما أوضح حجازي ، أنه بالنسبة لمراكز توزيع الأسئلة فلن يتوقف العمل بها خلال اجازة العيد ، حيث تستكمل عملها للاطمئنان على نقل باقي صناديق كراسات اسئلة الامتحانات المقرر أداؤها بعد العيد لجميع المحافظات.

ترشيحاتنا

كيف تتقدم بشكوى لهيئة الرقابة الإدارية عن وجود فساد ؟

حديث مثير بين هاني أبو ريدة ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.. فيديو

بشار الأسد يوضح هدف الصفقة الأمريكية الإسرائيلية مع سوريا

أحمد موسى يعرض جدول مباريات كأس العالم المذاعة على التليفزيون المصري.. فيديو

شاهد.. رئيسة وزراء بريطانيا تفطر مع المسلمين بالحجاب في مسجد

ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية 20%

الاتحاد الإسباني يعلن عن الجهاز المعاون لفيرناندو هييرو

شوبير يعلن تشكيل المنتخب السعودي أمام روسيا في افتتاح المونديال

خالد يوسف لـ صدى البلد: جهات سيادية تدخلت لعرض كارما.. فيديو

بعد انتهاء رئاسته لبعثة المنتخب.. عصام عبدالفتاح "لف وارجع تاني"

مران السعودية الختامي استعدادًا لمواجهة روسيا .. فيديو

شاهد.. الظهور الأول لـ كارتيرون في استاد التتش لقيادة مران الأهلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هند صبري تبهر متابعيها بإطلالة أنثوية بالقفطان المغربي.. صور

مران السعودية الختامي استعدادًا لمواجهة روسيا .. فيديو

شاهد.. المران الختامي لمنتخب روسيا استعدادا لمواجهة السعودية

شاهد.. 400 طفل وفتيات يقدمون الخبز والملح الروسي في مران إنجلترا

بيع الألعاب النارية أون لاين .. نصائح لتجنب مخاطرها في العيد .. صور

فيديو

أحمد موسى: مصر داعم إقليمي لكأس العالم لأول مرة.. فيديو
عصام عبد الفتاح يشيد باستقبال دولة الشيشان لبعثة المنتخب المصري.. فيديو
تعرف على الدول العربية التي صوتت للمغرب في استضافة كأس العالم 2026.. فيديو
عبد الفتاح: محاولات مكثفة لحضور الجماهير مران المنتخب غدا.. فيديو
عبد الفتاح: استقبال السيسي للمنتخب رفع الروح المعنوية للاعبين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟