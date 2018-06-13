القلعة الحمراء تستقبل مديرها الفني الجديد

نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر موقع "تويتر" لقطات لوصول الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الجديد للقلعة الحمراء لمقر النادى بالجزيرة.





وكتب أدمن الصفحة: "وصل منذ قليل كارتيرون، إلى مقر النادي بالجزيرة لعقد جلسة تحضيرية مع لجنة الكرة، قبل استلام مهام عمله، والبدء في مهمته الرسمية مع النادي".



