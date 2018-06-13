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رياضة

القلعة الحمراء تستقبل مديرها الفني الجديد

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 09:43 م
صدى البلد
شيرين عادل
نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر موقع "تويتر" لقطات لوصول الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الجديد للقلعة الحمراء لمقر النادى بالجزيرة.

وكتب أدمن الصفحة: "وصل منذ قليل كارتيرون، إلى مقر النادي بالجزيرة لعقد جلسة تحضيرية مع لجنة الكرة، قبل استلام مهام عمله، والبدء في مهمته الرسمية مع النادي".

يُذكر أن لجنة الكرة بالنادي الأهلي أعلنت بعد موافقة مجلس الإدارة عن تعاقد الفرنسي باتريك كارتيرون ليتولى المهمة الفنية للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين قادمين والذى يُعد أول مدرب فرنسي في تاريخ القلعة الحمراء.

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