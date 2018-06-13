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أخبار العالم

محمد صلاح جاهز لمباراة أوروجواي

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 09:38 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن الروح المعنوية للمحترف الدولي ونجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح عالية، مشيرةً إلى أنه لم يظهر أي علامات للاستسلام منذ الإصابة التي تعرض لها بالكتف.

وأضافت الصحيفة البريطانية في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، أن آمال الجماهير والمصرية متعلقة بمحمد صلاح، وتصريحات المدير الأول للمنتخب المصري، إيهاب لهيطة، الذي أكد تحسن حالته وألمح إلى إمكانية لحاقة بمباراة أوروجواي المقرر إقاماتها في في مدينة إيكاترينبرج الروسية يوم الجمعة المقبل.

وأوضحت "ذا صن" أن حالة محمد صلاح الصحية بدت افضل للغاية في الحصة التدريبية التي انضم لها اليوم الأربعاء، بالقرب من معسكر المنتخب المصري في مدينة جروزني.

ولم يتمكن منتخب الفراعنة من الفوز فى مشاركتيه السابقتين في العام 1934 عندما انهزم أمام منتخب المجر بأربعة أهداف مقابل هدفين، والعام 1990 حين حقق التعادل مع كل من هولندا بنتيجة هدف في كل مرمى، وإيرلندا بالتعادل السلبي وهزيمته أمام إنجلترا بهدف لصفر.

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