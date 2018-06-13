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برلمان

مصر الثورة: الجميع مطالب بدفع حقوق الدولة من الضرائب

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 10:02 م
الدكتور حسين أبوالعطا
الدكتور حسين أبوالعطا رئيس حزب مصر الثورة
معتز الخصوصى
أشاد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب مصر الثورة، بما جاء فى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية خاصة مطلب الرئيس من المواطنين الذين عليهم ضرائب للدولة بضرورة الالتزام بدفعها نظرًا للظروف الحالية.

وطالب أبو العطا فى بيان صحفى له من جميع المواطنين الذين عليهم مستحقات ضريبية الاستجابة الفورية لهذا النداء العاجل من الرئيس السيسى حتى يكون لدى الدولة المزيد من الموارد المالية الإضافية للإنفاق على الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية، مؤكدًا أن دفع الضرائب المستحقة حق دستورى وقانونى للدولة والشعب يجب أن يلتزم به الكافة.

وطالب الدكتور حسين ابو العطا من الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى أن تضع ملف تحصيل حقوق الدولة من الضرائب والجمارك والرسوم فى مقدمة اهتماماتها وأن تطبق القانون بكل قوة وحسم على جميع المتهربين من دفع حقوق الدولة والشعب.

كما طالب من الحكومة أن تضع ملف الاقتصاد غير الرسمى فى مقدمة اهتماماتها لأن الاقتصاد غير الرسمى يقدر بمئات المليارات من الجنيهات ويمكن أن يدر على الخزانة العامة للدولة أموالاً كبيرة.

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