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رياضة

بعد انتهاء رئاسته لبعثة المنتخب.. عصام عبدالفتاح "لف وارجع تاني"

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 09:46 م
عصام عبدالفتاح
عصام عبدالفتاح
يسري غازي
انتهت اليوم الأربعاء فترة تقلد عصام عبدالفتاح عضو اتحاد الكرة والمشرف على لجنة الحكام منصب رئيس بعثة منتخب مصر الوطنى فى روسيا ليتم إسنادها الى المهندس هانى أبوريدة رئيس الجبلاية.

وكان أبو ريدة أعلن عن استبعاد مجدى عبدالغنى عضو الاتحاد من رئاسة بعثة الفراعنة الكبار بموسكو وإسناد المهمة بشكل مؤقت إلى زميله فى مجلس الإدارة عصام عبدالفتاح.

وأنهى اليوم أبوريدة ووفد مصر المشاركة فى اجتماعات كونجرس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" التي تم خلالها اختيار الملف الثلاثى لأمريكا وكندا والمكسيك لاستضافة مونديال 2026 بعد منافسة شرسة مع المغرب.

واختار رئيس الجبلاية عبد الفتاح لرئاسة بعثة منتخب مصر الأول ضاربا عرض الحائط بسياسة الدور التي يتبعها مع أعضاء مجلس الإدارة رغم عودة المشرف على لجنة الحكام مؤخرا من الجزائر حيث تولى رئاسة بعثة المنتخب الأوليمبي.

يذكر ان مجدي عبدالغني أثار أزمة مؤخرا لدى قيامه بالتوجه إلى مسئول المخزن للحصول على عدد 2 من الشنط الخاصة بزي أعضاء الجبلاية ولدى طلبه الحصول على حقيبة زيادة على غرار ما تم مع أحد المسئولين الكبار فى إدارة العلاقات العامة باتحاد الكرة تلقى تأكيدا من مسئولي المخازن بضرورة التوقيع على الزيادة، ما جعله يدخل فى وصلة من السباب والشتائم بداعى أن الجميع حصل على حقائب زيادة.

ولفت إلى أن المهندس أحمد مجاهد استغل الموقف وقام بالاتفاق مع عصام عبدالفتاح بالتوجه الى المهندس هانى أبوريدة رئيس الجبلاية وإطلاعه على الأمر وضرورة اتخاذ موقف صارم حيال البلدوزر الأمر الذى جعله يصدر تعليماته بفتح تحقيق مع عبدالغنى فى الواقعة وتسريبها إلى وسائل الإعلام من أجل إحراجه أمام الشارع الرياضي وتقليم أظافره.

وبدوره أكد عبد الغنى أن ما تردد عن إحالته للتحقيق بسبب حصوله على ملابس للمنتخب بعد اعتداء على عمال مشروع الهدف عار من الصحة، مشيرا إلى أنها تأتى فى إطار محاولات لتشويه صورته، مشددا على انه سيعقد مؤتمرا صحفيًا إما قبل أو بعد كأس العالم 2018 في روسيا موضحا أن الجميع له الحق فى الملابس الخاصة بالمونديال دون الحصول على إذن من رئيس الجبلاية.

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