محمود سعد وعمرو أديب في عزاء والد علاء الكحكي بالصور

شارك كل من الإعلامي محمود سعد، والفنان محمد محمود عبد العزيز، والفنان طارق لطفى، والاعلامى عمرو اديب، والفنان اشرف زكى، وأحمد فايق، ومحمد فودة، وطارق نور، والكاتب علاء الغطريفى، في عزاء والد رجل الأعمال علاء الكحكى رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات النهار، المقام حاليا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.



وحرص عدد من الأسرة والأصدقاء، على استقبال واجب العزاء مع "الكحكى" أثناء دخولهم المسجد.



وتوفى والد رجل الأعمال علاء الكحكي مالك شبكة تليفزيون "النهار"، أمس وتم تشييع الجثمان من مسجد السيدة زينب ودفنه بمقابر الاسرة.