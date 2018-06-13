ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

تركي آل شيخ لمحمد صلاح : ربنا يشفيك بعد كأس العالم .. فيديو

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 11:50 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه رئيس هيئة الرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، وهو يتحدث عن نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، خلال مروره بمنطقة المشجعين في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأربعاء.

ويظهر آل الشيخ في مقطع الفيديو وهو يجيب عن سؤال أحد الملتفين حوله بعدما طلب منه أن يوجه كلمة لصلاح، حيث قال آل الشيخ: "ربنا يشفيك بعد المونديال إن شاء الله".

وشارك صلاح، اليوم الأربعاء، في الحصة التدريبية التي انضم لها مع زملائه بالمنتخب، بالقرب من معسكر المنتخب المصري في مدينة جروزني.



من جانبه أكد إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر الأول، أن صلاح يحرز تقدما كبيرا بعد الإصابة التي تعرض لها بالكتف، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي ضمانة حالية حول إمكانية مشاركته في المباراة الافتتاحية ضد أوروجواي.

ترشيحاتنا

أحمد موسى يعرض لقطات مصورة لضبط الرقابة الإدارية عملية سرقة البنزين .. فيديو

شاهد.. الظهور الأول لـ كارتيرون في استاد التتش لقيادة مران الأهلي

محمد صلاح جاهز لمباراة أوروجواي

أحمد موسى يعرض جدول مباريات كأس العالم المذاعة على التليفزيون المصري.. فيديو

أحمد موسى: تهديدات ترامب وراء خسارة المغرب تنظيم مونديال 2026

شاهد.. الفرنسي باتريس كارتيرون يوقع عقود تدريب الأهلي

شاهد.. مدرجات من دون سقف باستاد مباراة مصر وأوروجواي

شاهد.. تعليق أحمد موسى على فوز أمريكا وكندا والمكسيك بتنظيم مونديال 2026

كأس العالم .. حازم إمام يكشف آخر تطورات حالة محمد صلاح

شوبير يكشف عن آخر تطورات إصابة محمد صلاح .. فيديو

شوبير يعلن تشكيل المنتخب السعودي أمام روسيا في افتتاح المونديال

بالصور.. جلسات تصوير خاصة لنجوم كأس العالم.. صلاح وشيكابالا وكريستيانو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 400 طفل وفتيات يقدمون الخبز والملح الروسي في مران إنجلترا

بيع الألعاب النارية أون لاين .. نصائح لتجنب مخاطرها في العيد .. صور

إطلالة جذابة لـ أروى جودة في حفل إفطار EAGLE FILMS.. صور

كواليس إنشاء ديكور طايع..المقابر الفرعونية نفذت في 20 يوما..صور

نجوم الفن والسياسة والإعلام في عزاء والد علاء وعمرو الكحكي .. صور

فيديو

عبد الفتاح: استقبال السيسي للمنتخب رفع الروح المعنوية للاعبين.. فيديو
سارة التونسي لـ صدى البلد: خالد يوسف راهن عليّ في فيلم كارما.. فيديو
عمرو سعد لـ صدى البلد: أجسد شخصية مسلم ومسيحي في فيلم كارما.. فيديو
شاهد.. تعليق أحمد موسى على فوز أمريكا وكندا والمكسيك بتنظيم مونديال 2026
أحمد موسى يعرض جدول مباريات كأس العالم المذاعة على التليفزيون المصري.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟