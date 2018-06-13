تركي آل شيخ لمحمد صلاح : ربنا يشفيك بعد كأس العالم .. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه رئيس هيئة الرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، وهو يتحدث عن نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، خلال مروره بمنطقة المشجعين في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأربعاء.



ويظهر آل الشيخ في مقطع الفيديو وهو يجيب عن سؤال أحد الملتفين حوله بعدما طلب منه أن يوجه كلمة لصلاح، حيث قال آل الشيخ: "ربنا يشفيك بعد المونديال إن شاء الله".



وشارك صلاح، اليوم الأربعاء، في الحصة التدريبية التي انضم لها مع زملائه بالمنتخب، بالقرب من معسكر المنتخب المصري في مدينة جروزني.







من جانبه أكد إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر الأول، أن صلاح يحرز تقدما كبيرا بعد الإصابة التي تعرض لها بالكتف، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي ضمانة حالية حول إمكانية مشاركته في المباراة الافتتاحية ضد أوروجواي.

