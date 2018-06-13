تقرير عن شركات الوهم العقارى للاستيلاء على الأموال.. فيديو





لافتة إلى أن هذه المشكلة ليست حديثة فى الشارع المصرى بل أنها مشكلة قديمة تناولتها الأعمال السينمائية والدرامية وكان من أشهر هذه الأعمال فيلم "كراكون فى الشارع".



وعرض برنامج "مصر بكرة" المذاع عبر فضائية أزهر"، تقديم الإعلامية نيفين منصور، تقرير يبرز كيف يتم انشاء شركات النصب العقارى والترويج لها ووقوع ضحايا من المواطنين، حيث أن شركات الوهم العقارى بدأ بالترويج عن العديد من العقارات ، شقق، فيلل، وشاليهات عبر وسائع الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة مع التففن فى أساليب الترويج معتمده على الاعلان عن الكثير من التسهيلات والعروض المغرية للإيقاع بالمواطنين بغرض الاستيلاء على الاموال.

قالت الإعلامية نيفين منصور إن ظاهرة "الوهم العقارى" أو "شركات النصب العقارى" و هى شركات وهمية احتفر أصحابها النصب على المواطنين عن طريق الايقاع بهم والاستيلاء على مبالغ طائلة.